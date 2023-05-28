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في الجولة الأخيرة من دوري يلو

جماهير الأهلي غاضبة بسبب تذاكر مواجهة الحزم

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
جماهير الأهلي غاضبة بسبب تذاكر مواجهة الحزم
المواطن - فريق التحرير

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أبدت جماهير النادي الأهلي استياءها من أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الحزم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الراقي ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري يلو، على ملعب نادي الحزم في الرس.

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وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 67 نقطة، وضمن التأهل لدوري روشن السعودي، فيما يتصدر الراقي الترتيب بـ71 نقطة، وتوج باللقب.

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لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

غضب جمهور الأهلي

وأعلن نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس السبت، عن طرح تذاكر مباراته المقبلة ضد الراقي، ووصل سعر التذاكر الموحدة إلى 100 ريال، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

النادي الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر”، مع هذا الأمر، وقال بدر: “إدارة الحزم يبون يتكسبون من جمهور الأهلي”، وكتب آخر: “تسعيرة التذاكر ليست في يد الراقي، إدارة الحزم بحكم أن المباراة على أرضهم حاطين التسعيرة بيستغلون الوضع”.

وكتب حساب يحمل اسم “أوشين”: “الحزم يستغل أن المباراة تتويج بالدوري لـ الأهلي وجعل التذكرة بـ100 ريال، إيش هذا الاستغلال، أتمنى من الجمهور الأهلاوي عدم الحضور ونحتفل بعد عودة الفريق في مقر النادي”.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

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