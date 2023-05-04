جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة

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أعربت جماهير الأهلي عن سعادتها باقتراب الراقي من الصعود لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، وذلك بعد تصدره مسابقة دوري يلو أمس الأربعاء بعد الفوز على نادي هجر بنتيجة 2-1 في الجولة الـ30.
ويتواجد الراقي حاليًا في صدارة دوري يلو برصيد 65 نقطة، وفي حال خسر الفيصلي أو تعادل غدًا أمام فريق نجران، يتأكد صعود الراقي رسميًا لدوري روشن للمحترفين، بعد غياب موسم كامل عن التواجد في دوري المحترفين، حيث هبط الراقي في نهاية موسم 2021/2022 إلى دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو”.
ودشنت جماهير الراقي وسم ” عاد كبير جدة” احتفالًا باقتراب تأكد صعود الراقي رسميًا إلى دوري روشن.
وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نجح منذ توليه مهمة تدريب الفريق في أكتوبر الماضي، في تحقيق النتائج الإيجابية مع الأهلي وإعادته مجددًا لمصاف أندية القمة في دوري المحترفين السعودي.
وفي مباراة هجر، أمس، افتتح اللاعب حسن العلي التسجيل لـ الراقي في الدقيقة الـ45 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكونغولي جيان ماكوسو هدف التعادل لنادي هجر في الدقيقة الـ57، ثم سجل الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 65 نقطة في المركز الأول متصدرًا لدوري يلو، أما رصيد هجر فتجمد عند 36 نقطة في المركز الـ11.