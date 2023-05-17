Icon

7 إصابات وتحطم 3 مركبات بمشاجرة جماعية بالزرقاء Icon مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة Icon عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة Icon تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان Icon التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار Icon مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول Icon أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب Icon هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام Icon السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقاد جماهير الهلال له بشكل ساخر

جماهير الاتحاد تدافع عن أحمد حجازي

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
جماهير الاتحاد تدافع عن أحمد حجازي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دافعت جماهير نادي الاتحاد عن المدافع المصري أحمد حجازي، وذلك بعد الانتقاد الساخر من قبل بعض جماهير الهلال على أداء اللاعب في مباريات الاتحاد والهلال الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
الشورى يطالب بتنفيذ المشاريع المتعثرة وإنشاء طرق خاصة للشاحنات

الشورى يطالب بتنفيذ المشاريع المتعثرة وإنشاء طرق خاصة للشاحنات

خالد بن فهد يدعم الأخدود بنصف مليون ريال

خالد بن فهد يدعم الأخدود بنصف مليون ريال

 

قد يهمّك أيضاً
6 أسباب لتناقص زيت المحرك في السيارة

6 أسباب لتناقص زيت المحرك في السيارة

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 

ونشر حساب ” مدرج الهلال” عبر “تويتر” مجموعة من الصور لـ أحمد حجازي وهو يتسبب في أهداف لنادي الهلال قائلًا عنه: ” في آخر 7 أهداف سجلها الهلال ضد الاتحاد، تسبب أفضل مدافع في تاريخ الاتحاد في 4 أهداف منها، جسر”.

الدفاع عن أحمد حجازي

وعلى الفور انتقد جمهور الهلال بشكل ساخر أداء المدافع المصري، لترد جماهير الاتحاد مدافعة عن اللاعب المصري بأن الأخير كان مساهمًا في فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي.

وذكر البعض من جمهور نادي الاتحاد ساخرًا، الأهداف التي تسبب فيها علي البليهي والبيروفي أندري كاريلو في مباراتي الهلال ضد أوراوا الياباني ضمن مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث كلفت الأزرق خسارة اللقب الآسيوي.

 

وبعد التعادل أمس، لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز على الهلال في المباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، حيث كان آخر فوز للعميد في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في موسم 2020/2021 وفاز العميد وقتها بثنائية دون رد.

5 مباريات بلا فوز

وبعد ذلك الانتصار، لعب الاتحاد ضد الهلال 5 مباريات متتالية في كل المسابقات، منها 4 في الدوري وواحدة في كأس الملك، حيث فاز الأزرق في 4 مباريات وكان هناك تعادل وحيد بين الفريقين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم