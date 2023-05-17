جماهير الاتحاد تدافع عن أحمد حجازي

دافعت جماهير نادي الاتحاد عن المدافع المصري أحمد حجازي، وذلك بعد الانتقاد الساخر من قبل بعض جماهير الهلال على أداء اللاعب في مباريات الاتحاد والهلال الأخيرة.

ونشر حساب ” مدرج الهلال” عبر “تويتر” مجموعة من الصور لـ أحمد حجازي وهو يتسبب في أهداف لنادي الهلال قائلًا عنه: ” في آخر 7 أهداف سجلها الهلال ضد الاتحاد، تسبب أفضل مدافع في تاريخ الاتحاد في 4 أهداف منها، جسر”.

الدفاع عن أحمد حجازي

وعلى الفور انتقد جمهور الهلال بشكل ساخر أداء المدافع المصري، لترد جماهير الاتحاد مدافعة عن اللاعب المصري بأن الأخير كان مساهمًا في فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي.

وذكر البعض من جمهور نادي الاتحاد ساخرًا، الأهداف التي تسبب فيها علي البليهي والبيروفي أندري كاريلو في مباراتي الهلال ضد أوراوا الياباني ضمن مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث كلفت الأزرق خسارة اللقب الآسيوي.

وبعد التعادل أمس، لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز على الهلال في المباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، حيث كان آخر فوز للعميد في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في موسم 2020/2021 وفاز العميد وقتها بثنائية دون رد.

5 مباريات بلا فوز

وبعد ذلك الانتصار، لعب الاتحاد ضد الهلال 5 مباريات متتالية في كل المسابقات، منها 4 في الدوري وواحدة في كأس الملك، حيث فاز الأزرق في 4 مباريات وكان هناك تعادل وحيد بين الفريقين.