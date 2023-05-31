جماهير الاتحاد تزيِّن جنبات الجوهرة في ليلة التتويج

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حضرت جماهير نادي الاتحاد بكثافة إلى مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، وذلك لدعم الفريق في مباراته أمام الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتواجدت جماهير العميد في مدرجات الجوهرة المشعة للاحتفال بالتتويج بلقب دوري روشن موسم 2022/2023.
وكان العميد توج باللقب، وذلك بعد الفوز على الفيحاء في الجولة الـ29 يوم السبت الماضي.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الغامدي يرصد تفاعل جماهير الاتحاد خارج أسوار ملعب الجوهرة#الاتحاد_الطائي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/lwQ2haTutX
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 31, 2023