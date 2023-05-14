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أول هدف للعميد في دوري روشن الموسم الحالي

جماهير الاتحاد تستذكر هدف أحمد شراحيلي ضد العدالة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
جماهير الاتحاد تستذكر هدف أحمد شراحيلي ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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استعادت جماهير نادي الاتحاد، ذكرى الهدف الأول للعميد في دوري روشن السعودي، الموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة الهلال المرتقبة بعد غدٍ في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن.

هدف أحمد شراحيلي

ونشرت فئات عريضة من جماهير الاتحاد، هدف أحمد شراحيلي في شباك العدالة في الجولة الأولى من دوري المحترفين، وكان أول هدف للاتحاد في دوري روشن موسم 2022/ 2023 حيث أُقيمت المباراة يوم 26 أغسطس الماضي.

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ويتواجد الاتحاد حاليًّا في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، أما الهلال فيتواجد في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، حيث يسعى العميد إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 65 والاقتراب أكثر من التتويج بدوري المحترفين بالإضافة إلى ضمان التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

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وكان لقاء الدور الأول بين الاتحاد والهلال، كان انتهى بفوز الهلال بهدف دون رد سجله النيجيري أوديون إيجالو.

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