جماهير الاتحاد تشعل الأجواء في شارع الصحافة

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أشعلت الجماهير الاتحادية الأجواء في شارع الصحافة، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمرة الثانية في تاريخه.
ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.
ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.
وتواجدت الجماهير في شوارع جدة حتى الصباح؛ احتفالًا بتتويج الاتحاد بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وتزينت البيوت بأعلام العميد، كما توجهت أعداد كبيرة إلى مقر النادي في شارع الصحافة.
وتفاعلت الجماهير مع الاحتفالات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال فيصل المشاري: “الاحتفالية اللي في النادي كانت عظيمة.. لا تحدث إلا في شارع الصحافة.. جمهور عاشق وولهان”.
وكتب حسن: “شارع الصحافة يحتفل.. مقر النادي بلون الذهب، جدة صفراء، جدة تتزين بشعارات وأعلام الاتحاد”، ونشر آخر مقطع فيديو لاحتفالات الجماهير، وقال: “شارع الصحافة.. لحظة لتاريخ من أفضل أيام العمر”.
ونشر أبو دليم، مقطع فيديو لاحتفالات جماهير العميد، وعلق قائلًا: “لن ترى هذه الاحتفالات والعادات الرياضية الشعبية إلا في أندية أمريكا الجنوبية.. البرازيل والأرجنتين وفي شارع الصحافي.. مجانين كرة القدم.. الله يعين العشاق”.
فيديو | مقر نادي #الاتحاد يكتظ بالجماهير احتفالا بالفوز بلقب #دوري_روشن_السعودي 🏆#الاتحاد_بطل_الدوري #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/eYPZb2iIQ1
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 27, 2023
فيديو | بعبارة "جدة.. إتي وبحر"..
الجماهير الاتحادية تحتفل بفوز فريقها بلقب الدوري في شوارع جدة #الاتحاد_بطل_الدوري#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/DTSeXvfNCP
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 27, 2023