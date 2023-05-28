Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التتويج بلقب دوري روشن

جماهير الاتحاد تشعل الأجواء في شارع الصحافة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
جماهير الاتحاد تشعل الأجواء في شارع الصحافة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشعلت الجماهير الاتحادية الأجواء في شارع الصحافة، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمرة الثانية في تاريخه.

فوز الاتحاد باللقب

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

قد يهمّك أيضاً
موعد إيداع دفعة يونيو بـ حساب المواطن

موعد إيداع دفعة يونيو بـ حساب المواطن

“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

قد يهمّك أيضاً
فينسينت أبو بكر: كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد

فينسينت أبو بكر: كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد

الوليد بن طلال يكافئ الاتحاد بثلاثة ملايين ريال

الوليد بن طلال يكافئ الاتحاد بثلاثة ملايين ريال

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

احتفالات في شارع الصحافة

وتواجدت الجماهير في شوارع جدة حتى الصباح؛ احتفالًا بتتويج الاتحاد بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وتزينت البيوت بأعلام العميد، كما توجهت أعداد كبيرة إلى مقر النادي في شارع الصحافة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وتفاعلت الجماهير مع الاحتفالات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال فيصل المشاري: “الاحتفالية اللي في النادي كانت عظيمة.. لا تحدث إلا في شارع الصحافة.. جمهور عاشق وولهان”.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

وكتب حسن: “شارع الصحافة يحتفل.. مقر النادي بلون الذهب، جدة صفراء، جدة تتزين بشعارات وأعلام الاتحاد”، ونشر آخر مقطع فيديو لاحتفالات الجماهير، وقال: “شارع الصحافة.. لحظة لتاريخ من أفضل أيام العمر”.

ونشر أبو دليم، مقطع فيديو لاحتفالات جماهير العميد، وعلق قائلًا: “لن ترى هذه الاحتفالات والعادات الرياضية الشعبية إلا في أندية أمريكا الجنوبية.. البرازيل والأرجنتين وفي شارع الصحافي.. مجانين كرة القدم.. الله يعين العشاق”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة