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بعد تراجع مستواه مع الفريق

جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد
المواطن - فريق التحرير

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أبدت الجماهير الاتحادية، غضبها من المستوى الذي يُقدمه النجم المصري طارق حامد مع الفريق الأول لكرة القدم، وطالبت المدير الفني البرتغالي نونو سانتو باستبعاده من التشكيلة الأساسية.

خسارة الاتحاد ضد التعاون

ولعب التعاون ضد الاتحاد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العميد بنتيجة 2\1، ما أثار غضب الجماهير.

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التعاون والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

انتقاد طارق حامد

وأعربت الجماهير عن استيائها من أداء طارق حامد في مباراة التعاون ضد الاتحاد، وتمنت خروجه من حسابات نونو سانتو في المباريات المتبقية، ليصبح اسم اللاعب المصري ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”.

وقال عدنان: “أشرف مهديوي لاعب ارتكاز حقيقي، قوي بالكرة شرس بدون كرة بدنياً متميز وفنياً رائع، هذا معنى المحور اللي اشغلتونا فيه.. أما نوعية طارق حامد وكريم الأحمدي لا مكان لها في فرق النخبة بشكل (أساسي)، وتسأل ليه التعاون أكل وسطك البارح.. تفرج وتعلم”.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

وكتب ملهم: ” وجهة نظري هو إعادة هليدر كوستا وإبعاد طارق حامد في المباريات القادمة، وجود طارق في وسط الملعب غير مجدي بتاتاً من جميع النواحي.. بالنسبة لحمد الله الدكة أحياناً تجعل اللاعب يعيد حساباته، الاعتماد على روما كمهاجم فكرة ناجعة وسبق نجاحها”.

وعلق سلطان، قائلًا: “الجولات القادمة الاتحاد يحتاج هيلدر كوستا أكثر من طارق حامد”، وقال سالم الشهري: “من حق نونو سانتو أن يلعب بما يراه مناسباً للفريق، ولكن من حقنا طرح رأينا الذي أتمنى أن يصل من خلال المقربين منه”.

وواصل الشهري تغريدته قائلًا: “شخصياً أرى أن تشكيلة الاتحاد أمام الفتح التي غاب عنها طارق حامد هي الأنسب لما تبقى من الموسم.. ثلاثية، هنريكي/كورنادو/روما في الوسط، وثلاثية كوستا/العبود/الساطي هجوماً”.

طارق حامد
طارق

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