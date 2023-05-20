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جماهير الاتحاد: فيلانويفا أفضل من كورونادو

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
جماهير الاتحاد: فيلانويفا أفضل من كورونادو
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت فئات عريضة من جماهير الاتحاد على أن التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم العميد السابق أفضل من حيث التأثير والفاعلية من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

وكان حساب مشجع اتحادي يُدعى ” سقراط بطل الدوري” في “تويتر” نشر إحصائية عن اللاعبين قائلًا: “فيلانويفا في 84 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 24 تمريرة حاسمة، أما كورونادو في 44 لقاء سجل 11 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.

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وأضاف: ” مساهمتان فقط لـ كورونادو ويتعدى فيلانويفا يعني نصف المباريات التي لعبها فيلانويفا مع العلم أن كورونادو لعب في مباريات يتم عدها على الأصابع في مركزه، والكثير من الجماهير ما تبيه والله غريبين”.

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فيلانويفا أفضل

وردت عليه مجموعة من جماهير العميد التي أكدت على أن فيلانويفا أفضل من كورونادو حسب وجهة نظرهم بسبب أن فيلانويفا كان يلعب مع جيل أقل فنيًا من الجيل الحالي المتواجد في الاتحاد مضيفين أن فيلانويفا كان يصنع أهدافًا من أقل عدد من التمريرات والفرص، عكس كورونادو الذي يحتفظ بالكرة كثيرًا في قدميه ولا يمرر لزملائه حسب قولهم.

ويستعد العميد مساء الثلاثاء المقبل لمواجهة الباطن في الجولة الـ28 من دوري روشن، حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الاتحاد متصدر

وقبل مباراة الاتحاد والباطن، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

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