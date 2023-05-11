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في الجولة الـ27

جماهير الاتحاد والهلال تعلق على أسباب نقل المباراة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
جماهير الاتحاد والهلال تعلق على أسباب نقل المباراة
المواطن - فريق التحرير

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تحدث البعض من جمهوري الاتحاد والهلال عن أسباب نقل مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، لتقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض بدلًا من ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27.

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تفوق اتحادي في درة الملاعب

وتطور النقاش بين الجمهورين عبر موقع “تويتر” حيث قالت فئات عريضة من جماهير الاتحاد: إن العميد تاريخيًّا تفوق على أزرق الرياض في ملعب الملك فهد الدولي، ومن حسن حظ الأزرق أن المباراة نُقلت إلى الملز، حيث سعة جماهيرية أقل لنادي الاتحاد.

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أما جماهير الأزرق فأبدت أسبابها وقالت: إن نقل المباراة لا يفرق معها، كون الواثق من نفسه يفوز في أي أرض كانت.

الهلال يطمح في مصالحة جماهيره

وتُعد المباراة المقبلة هامة وحاسمة للفريقين، حيث يطمح الهلال في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج، والفوز بالكلاسيكو والتقدم في الترتيب، فيما يسعى الاتحاد لحصد الثلاث نقاط والاقتراب من حصد اللقب.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة من 26 مواجهة.

 

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