جماهير الزمالك تهاجم أشرف روقا بعد مباراة الإسماعيلي

هاجمت جماهير الزمالك المصري، اللاعب محمد أشرف ” روقا” لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعد خسارة فريقه أمام الإسماعيلي مساء اليوم في الجولة الـ 27 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.

وانتقدت جماهير الفريق الأبيض، المدرب الكولومبي خوان أوسوريو بسبب استمراره في الدفع باللاعب روقا، خاصة أن الأخير يعاني من تراجع للمستوى مع الفريق منذ بداية الموسم.

وما جعل جماهير الفريق الأبيض تهاجم اللاعب، هو تسببه في فوز الإسماعيلي بعدما سجل الهدف الثاني للدراويش بالخطأ في مرماه.

الإسماعيلي ضد الزمالك

وبدأ نادي الإسماعيلي هجومه ضاغطًا ليحرز الهدف الأول عبر اللاعب التوجولي ياو أنور في الدقيقة الـ19.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، تمكن اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من إحراز هدف التعادل لـ الفريق الأبيض بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البنيني سامسون.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، سجل لاعب الزمالك محمد أشرف ” روقا” هدفًا ثانيًا لـ الإسماعيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58.

وظل الإسماعيلي محافظًا على تفوقه، حيث منع دفاع الإسماعيلي بعضًا من الفرص الخطيرة لنادي الزمالك التي سعى من خلالها لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

الإسماعيلي ينتفض

وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 53 نقطة في المركز الرابع.