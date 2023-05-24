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مع رحيل 3 لاعبين أجانب

جماهير النصر تطالب برحيل وليد عبدالله

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
جماهير النصر تطالب برحيل وليد عبدالله
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على ضرورة رحيل الحارس وليد عبدالله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب بيان النصر عبر “تويتر” مجموعة من أسماء اللاعبين التي تنتهي عقودهم مع أصفر الرياض بنهاية الموسم الحالي وهم ” الأوزبكي مشاريبوف، أمين بخاري، وليد عبدالله، الحارس الأرجنتيني روسي، البرازيلي جوستافو، الإسباني ألفارو جونزاليس”.

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وليد عبدالله والأجانب المطلوب رحيلهم

واتفقت معظم الجماهير على ضرورة رحيل الحارس عبدالله مع مشاريبوف ولويز جوستافو والحارس أوجستين روسي مع بقاء أمين بخاري والإسباني ألفارو.

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ولا يشارك عبدالله بصورة منتظمة مع النصر، حيث يعتمد المدرب الكرواتي دينكو حاليًا على الحارس الأرجنتيني روسي بعد إصابة كل من الكولومبي دايفيد أوسبينا ونواف العقيدي.

وليد عبدالله
وليد وأوسبينا – المصدر @AlNassrFC

جدير بالذكر أن عبدالله كان متواجدًا على دكة الاحتياط في مباراة النصر والشباب أمس، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-2 في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن.

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