جماهير النصر تنتقد أحمد الأمير

انتقدت فئات عريضة من جماهير النصر، القانوني الرياضي أحمد الأمير؛ وذلك بسبب تغريدة سابقة له كان أكد من خلالها أن احتجاج النصر في مركز التحكيم الرياضي صحيح قانونيًّا.

وكان أصفر الرياض تقدم بطلب معجل إلى مركز التحكيم الرياضي عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفض الشكوى المقدمة من الفريق العاصمي ضد نظامية مشاركة محمد كنو نجم الهلال في مباراة الفريقين بديسمبر الماضي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

وفي اليوم، رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد مشاركة اللاعب محمد كنو.

تغريدة أحمد الأمير

وكان الأمير قال يوم 21 مايو الجاري: “قدمت قراءتي القانونية بخصوص استئناف أصفر الرياض في قضية احتجاج كنو ودعمتها بالنصوص القانونية وبتشريعات قانونية رياضية من قرارات سابقة وأكدت من البداية أن احتجاج أصفر الرياض صحيح قانونيًّا، حاليًّا لا أملك أي معلومة عن الاستئناف، وإجراءاته لذلك من يتسأل عليه توجيه تساؤلاته للأطراف المعنية بذلك”.

جماهير أصفر الرياض انتقدت الأمير بسبب إرساله الأمل للجماهير بأن الاحتجاج سيقبل من مركز التحكيم الرياضي وهو ما لم يحدث اليوم.