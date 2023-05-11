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بعد المطالبة باستقالته ورحيل مجلس الإدارة بالكامل

جماهير النصر: نثق في مسلي آل معمر

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
جماهير النصر: نثق في مسلي آل معمر
المواطن - فريق التحرير

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أعربت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عن دعمها الكامل لـ مسلي آل معمر رئيس النادي ولمجلس الإدارة بالكامل، بعد مطالبات البعض في الأيام القليلة الماضية باستقالة مسلي ومجلس الإدارة بالكامل.

ودشن جمهور النصر وسم “نصراويين نثق بك يا مسلي”، دعمًا لرئيس النادي مسلي آل معمر وذلك من أجل تعزيز الثقة في نفوس لاعبي أصفر الرياض ومجلس الإدارة بالكامل للفوز بالدوري في الموسم الحالي حيث لم يفقد النصر بعد الفرصة في التتويج بدوري روشن.

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ما حدث في عهد مسلي آل معمر

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب المستوى والنتائج هذا الموسم، الأمر الذي تسبب في إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، إلا أنه لم يظهر بالأداء المتوقع مع المدرب المؤقت الكرواتي دينكو.

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وودع العالمي بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة 3\1، قبل أن يحبط جماهيره بالخروج من نصف نهائي كأس الملك، عقب خسارته ضد الوحدة بهدف دون رد، كما يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي.

مسلي آل معمر رئيس النصر

وفي وقت سابق، اتفقت فئات عريضة من جماهير النصر على ضرورة بقاء كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا في صفوف الفريق الكروي الأول، مع رحيل كل الأجانب عن النادي بنهاية الموسم الحالي والتعاقد مع بدلاء أفضل لهم مع ضم بدلاء أفضل من اللاعبين المحليين المتواجدين حاليًّا في القوام الأساسي للفريق.

وترى معظم جماهير أصفر الرياض أن رونالدو وأوسبينا قبل إصابته أدوا ما عليهم للفريق ولم يقصروا في حين طالبوا برحيل كل الأجانب مثل الإسباني ألفارو جونزاليس والإيفواري كونان والبرازيلي تاليسكا بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وكان الأصفر تعادل مع الخليج في الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري روشن حيث أُقيمت المباراة الاثنين الماضي، وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 57 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

 

 

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