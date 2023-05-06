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قبل مواجهة أوراوا بالنهائي

جماهير الهلال تزين استاد سايتاما

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
جماهير الهلال تزين استاد سايتاما
المواطن - فريق التحرير

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تتوافد جماهير الهلال إلى استاد سايتاما 2002، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستنطلق، بعد قليل.

 

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ويلعب أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

جماهير الهلال في استاد سايتاما
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @fans_of_alhilal

وتشهد مباراة اليوم حضورًا مميزًا لجماهير الزعيم، التي حرصت على التواجد لدعم وتحفيز اللاعبين، لتقديم الأفضل، وتحقيق الفوز والعودة باللقب من اليابان.

 

جماهير الهلال في استاد سايتاما 2
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @fans_of_alhilal

وتواجدت الجماهير قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعتين، وحرصت على الحضور بأعلام السعودية والزعيم، كما ظهر أحد المشجعين مرتديًا البشت، وسط تفاعل كبير.

جماهير الهلال قبل نهائي آسيا
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @fans_of_alhilal

واقعة غريبة قبل النهائي

وكشف مراسل قنوات SSC، عمار باحكيم عن واقعة غريبة قبل نهائي دوري ابطال آسيا، وقال: “في حادثة غريبة، قبل المباراة بثلاث ساعات ومع دخول الجماهير أقيمت مباراة لبراعم أوراوا على أرضية الملعب”.

تشكيل مباراة اليوم

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

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