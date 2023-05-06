الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا جماهير الهلال تزين استاد سايتاما ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم السبت سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز السعودية وأمريكا ترحبان ببدء محادثات أطراف الأزمة السودانية في جدة الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي يؤدي لانقراض الجنس البشري لقطات من خسوف الظل القمري في تبوك
تتوافد جماهير الهلال إلى استاد سايتاما 2002، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستنطلق، بعد قليل.
أحد جماهير #الهلال حاضرًا "بالبشت" في النهائي الآسيوي باليابان 🔵🏆#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/HHVEhGFb4U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ويلعب أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتشهد مباراة اليوم حضورًا مميزًا لجماهير الزعيم، التي حرصت على التواجد لدعم وتحفيز اللاعبين، لتقديم الأفضل، وتحقيق الفوز والعودة باللقب من اليابان.
وتواجدت الجماهير قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعتين، وحرصت على الحضور بأعلام السعودية والزعيم، كما ظهر أحد المشجعين مرتديًا البشت، وسط تفاعل كبير.
وكشف مراسل قنوات SSC، عمار باحكيم عن واقعة غريبة قبل نهائي دوري ابطال آسيا، وقال: “في حادثة غريبة، قبل المباراة بثلاث ساعات ومع دخول الجماهير أقيمت مباراة لبراعم أوراوا على أرضية الملعب”.
📍من داخل استاد سايتاما 🏟
#مراسل_SSC | عمار باحكيم:
في حادثة غريبة، قبل المباراة بثلاث ساعات ومع دخول الجماهير أقيمت مباراة لبراعم أوراوا على أرضية الملعب.#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/pByLsjsLnR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.