جماهير الهلال تزين استاد سايتاما

تتوافد جماهير الهلال إلى استاد سايتاما 2002، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستنطلق، بعد قليل.

جمهور الهلال يشعل الأجواء

ويلعب أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتشهد مباراة اليوم حضورًا مميزًا لجماهير الزعيم، التي حرصت على التواجد لدعم وتحفيز اللاعبين، لتقديم الأفضل، وتحقيق الفوز والعودة باللقب من اليابان.

وتواجدت الجماهير قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعتين، وحرصت على الحضور بأعلام السعودية والزعيم، كما ظهر أحد المشجعين مرتديًا البشت، وسط تفاعل كبير.

واقعة غريبة قبل النهائي

وكشف مراسل قنوات SSC، عمار باحكيم عن واقعة غريبة قبل نهائي دوري ابطال آسيا، وقال: “في حادثة غريبة، قبل المباراة بثلاث ساعات ومع دخول الجماهير أقيمت مباراة لبراعم أوراوا على أرضية الملعب”.

📍من داخل استاد سايتاما 🏟 ⁧#مراسل_SSC⁩ | عمار باحكيم:

في حادثة غريبة، قبل المباراة بثلاث ساعات ومع دخول الجماهير أقيمت مباراة لبراعم أوراوا على أرضية الملعب.#أوراوا_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/pByLsjsLnR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

تشكيل مباراة اليوم

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.