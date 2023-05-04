Icon

لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم Icon نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي Icon فوز ثمين لـ برايتون ضد مان يونايتد في اللحظات الأخيرة Icon ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة Icon نابولي بطلًا لـ الدوري الإيطالي بعد تعادله ضد أودينيزي Icon الدفاع المدني: احذروا تقلبات جوية على معظم المناطق Icon إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل Icon سرقة أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان Icon ببغاء يفضح خيانة فيتنامي لزوجته مع الخادمة Icon جلسات حوارية ومحاضرات إثرائية بملتقى النقد السينمائي في الظهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019

جماهير الهلال تستذكر هدف جوميز في أوراوا في 2019

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
جماهير الهلال تستذكر هدف جوميز في أوراوا في 2019
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت جماهير نادي الهلال، نشر هدف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم أزرق الرياض السابق، في شباك نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد

توقعات بـ استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد

مقيمان روجا الشبو المخدر في قبضة شرطة الرياض

مقيمان روجا الشبو المخدر في قبضة شرطة الرياض

وجاء ذلك بمناسبة استعداد أزرق الرياض لمواجهة نادي أوراوا في اليابان ظهر بعد غدٍ السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد التعادل ذهابًا يوم السبت الماضي بهدف لكل فريق.

افتقاد الهلال لـ جوميز

وأعربت جماهير أزرق الرياض عن افتقادها للاعب جوميز حيث أكدوا على أنه لو كان موجودًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكان حسم الفوز لـ الهلال في لقاء السبت الماضي.

بافيتيمبي جوميز - الهلال وأوراوا 2019

جدير بالذكر أن أزرق الرياض بحاجة للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم