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في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019

جماهير الهلال تستذكر هدف جوميز في أوراوا في 2019

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
جماهير الهلال تستذكر هدف جوميز في أوراوا في 2019
المواطن - فريق التحرير

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أعادت جماهير نادي الهلال، نشر هدف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم أزرق الرياض السابق، في شباك نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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وجاء ذلك بمناسبة استعداد أزرق الرياض لمواجهة نادي أوراوا في اليابان ظهر بعد غدٍ السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد التعادل ذهابًا يوم السبت الماضي بهدف لكل فريق.

افتقاد الهلال لـ جوميز

وأعربت جماهير أزرق الرياض عن افتقادها للاعب جوميز حيث أكدوا على أنه لو كان موجودًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكان حسم الفوز لـ الهلال في لقاء السبت الماضي.

بافيتيمبي جوميز - الهلال وأوراوا 2019

جدير بالذكر أن أزرق الرياض بحاجة للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

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  • الزائر

    قوميز اين انت فقدناك من يوم خرجت من النادي مع جيفنكو

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