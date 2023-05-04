جماهير الهلال تستذكر هدف جوميز في أوراوا في 2019

أعادت جماهير نادي الهلال، نشر هدف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم أزرق الرياض السابق، في شباك نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء ذلك بمناسبة استعداد أزرق الرياض لمواجهة نادي أوراوا في اليابان ظهر بعد غدٍ السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد التعادل ذهابًا يوم السبت الماضي بهدف لكل فريق.

افتقاد الهلال لـ جوميز

وأعربت جماهير أزرق الرياض عن افتقادها للاعب جوميز حيث أكدوا على أنه لو كان موجودًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكان حسم الفوز لـ الهلال في لقاء السبت الماضي.

جدير بالذكر أن أزرق الرياض بحاجة للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.