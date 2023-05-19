جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان

أشادت جماهير نادي الهلال بالأداء المميز للحارس حبيب الوطيان، خلال الشوط الأول من مباراة ضمك في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقدم الوطيان مستوى مميزًا في الشوط الأول، حيث تصدى لبعض الكرات الخطيرة من لاعبي ضمك.

حبيب الوطيان

وطالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، المدرب الأرجنتيني إيميليانو دياز، باعتماد الوطيان في المباريات الـ3 المتبقية في الموسم الحالي كحارس أساسي مع إراحة الحارس الأساسي عبدالله المعيوف.

يذكر أن الوطيان كان انضم إلى الهلال في عام 2020 قادمًا من نادي الفتح.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.

وجاء تشكيل ضمك مكونًا من: “مصطفى زغبة في حراسة المرمى، عبدالقادر بدران، حسن الشمراني، فاروق شافعي، ضاري العنزي، عبدالله الهوساوي، أنتوليتش، منصور حمزي، بدر منشي، هلال سوداني، عبدالعزيز الشهراني”.

أما تشكيل نادي الهلال فجاء مكونًا من: “حبيب الوطيان في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، محمد البريك، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، عبدالله الحمدان، أوديون إيجالو”.