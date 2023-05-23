Icon

القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة Icon بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون Icon وزير الداخلية: رحلة ريانة والقرني للفضاء تخدم العلم والإنسانية Icon تحذير: استمرار عواصف وأمطار الباحة حتى المساء Icon وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج Icon الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام Icon مجلس إدارة “مبكو” يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العدالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كبديل لـ صالح الشهري وعبدالله الحمدان

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، تحرك إدارة فهد بن نافل للتعاقد مع اللاعب خالد الغنام لاعب نادي النصر والمعار حاليًا إلى نادي الفتح.

وكان حساب مشجع هلالي يُدعى ” ناشط هلالي” نشر صورة للاعب فراس البريكان في “تويتر” وقال: ” ما رأيكم لو جاء لـ الهلال مقابل بيع عبدالله الحمدان وصالح الشهري”؟.

قد يهمّك أيضاً
نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن

أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن

خالد الغنام الحل الأمثل

وتحدثت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض عن أن الأفضل للجانب الهجومي في الهلال هو التعاقد مع الغنام، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق الفتح في الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
شركة روسية تطرح منافسًا لـ ChatGPT

شركة روسية تطرح منافسًا لـ ChatGPT

نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت

نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت

خالد الغنام - هلالي

وكانت جماهير الهلال، انتقدت مؤخرًا تراجع مستوى كل من صالح الشهري وعبدالله الحمدان، حيث طالبت برحيل كل منهما عن أزرق الرياض بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنه سيكون من الصعب على النصر التفريط في الغنام خلال الموسم المقبل، خاصة أن جماهير النصر تترقب عودته للعب في الجانب الهجومي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة