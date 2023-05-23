جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، تحرك إدارة فهد بن نافل للتعاقد مع اللاعب خالد الغنام لاعب نادي النصر والمعار حاليًا إلى نادي الفتح.
وكان حساب مشجع هلالي يُدعى ” ناشط هلالي” نشر صورة للاعب فراس البريكان في “تويتر” وقال: ” ما رأيكم لو جاء لـ الهلال مقابل بيع عبدالله الحمدان وصالح الشهري”؟.
وتحدثت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض عن أن الأفضل للجانب الهجومي في الهلال هو التعاقد مع الغنام، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق الفتح في الموسم الحالي.
وكانت جماهير الهلال، انتقدت مؤخرًا تراجع مستوى كل من صالح الشهري وعبدالله الحمدان، حيث طالبت برحيل كل منهما عن أزرق الرياض بنهاية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أنه سيكون من الصعب على النصر التفريط في الغنام خلال الموسم المقبل، خاصة أن جماهير النصر تترقب عودته للعب في الجانب الهجومي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا.