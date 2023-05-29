جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند

دشن جماهير نادي الهلال وسمًا عبر “تويتر” طالبوا من خلاله إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع البرتغالي رفائيل جيريرو ظهير أيسر فريق بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جماهير الهلال معجبة بأداء جيريرو

ودشن جمهور الأزرق “جيريرو مطلب هلالي” حيث طالبوا إدارة فهد بن نافل بالتعاقد معه لدعم مركز الظهير الأيسر مع ياسر الشهراني.

وسبق لـ جيريرو اللعب في صفوف أندية كان الفرنسي ولوريان الفرنسي، والتحق بصفوف دورتموند في عام 2016.

ويلعب جيريرو صاحب الـ29 سنة مع المنتخب البرتغالي منذ عام 2014، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2016 في فرنسا، حيث فازت البرتغال باللقب.

وحقق جيريرو مع بوروسيا دورتموند 3 ألقاب وهم “كأس ألمانيا مرتين” ولقب وحيد في بطولة كأس السوبر الألماني.