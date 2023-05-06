جماهير الهلال تطلب رحيل 6 لاعبين عن الفريق

وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال رسالة إلى مجلس إدارة النادي بضرورة الاستغناء عن خدمات 6 لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع التعاقد مع صفقات للاعبين أجانب من العيار الثقيل.

اللقب الخامس يضيع

وكان أزرق الرياض خسر الفرصة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا ظهر اليوم، وذلك بعد الخسارة في جولة الإياب أمام نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد، بعد التعادل ذهابًا يوم السبت الماضي بهدف لكل فريق.

وطالب السواد الأعظم من الجماهير رحيل كل من ” علي البليهي ومحمد جحفلي ومحمد كنو وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وسلمان الفرج”.

وتسببت أخطاء علي البليهي في مباراتي الذهاب والإياب في خسارة الأزرق للقب، بجانب عدم الاعتماد على جحفلي في الكثير من المباريات وتراجع أداء كل من محمد كنو وصالح الشهري وعبدالله الحمدان، بجانب المطالبة برحيل سلمان الفرج لكثرة إصاباته وعدم استفادة الفريق منه.

أعمار بعض لاعبي الهلال

ويُعاني معظم قوام الفريق الكروي الأول بـ الهلال من تقدم ملحوظ في أعمار لاعبيه حيث يبلغ عمر عبدالله المعيوف الحارس 36 سنة، سلمان الفرج 33 سنة، علي البليهي 33 سنة، محمد جحفلي 32 سنة، محمد العويس 31 سنة، ياسر الشهراني 30 عامًا، محمد البريك 30 عامًا، سالم الدوسري 30 عامًا.

وكان نادي أوراوا، حرم نادي الهلال من تحقيق نفس إنجاز نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز الفريق الياباني اليوم بلقب دوري أبطال آسيا.

ويعد الاتحاد الفريق السعودي الوحيد الذي نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا عامين متتاليين، وكان ذلك في عامي 2004 و 2005، حيث فاز الاتحاد باللقب في 2004 على حساب نادي سيونجنام الكوري الجنوبي، وفي عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.

وكان الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022 لكنه خسر اللقب.