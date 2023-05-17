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تحدثوا عن تصرفه مع البرازيلي ميشايل

جماهير الهلال تطلب معاقبة أحمد شراحيلي

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
جماهير الهلال تطلب معاقبة أحمد شراحيلي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتدخل ومعاقبة اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد بعد مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ27 من دوري روشن.

ونشر مجموعة من جماهير أزرق الرياض مقطع فيديو لـ شراحيلي وهو يتحدث مع ميشايل بغضب أثناء المباراة، مما جعل البعض منهم يعتقد أن لاعب الاتحاد بصق على لاعب الهلال، وهو ما لم يحدث بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو شراحيلي وهو يتحدث فقط مع ميشايل دون أن يظهر منه أي تصرف غير أخلاقي.

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رد أحمد شراحيلي

اللاعب أحمد شراحيلي رد على تلك الادعاءات قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “حسبي الله على من ظلمني”.

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وفي مباراة أمس، نجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.

ملخص المباراة

ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديغادو في إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في اللحظات الأخيرة.

ووصل رصيد العميد إلى النقطة 63، في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الهلال عند 50 نقطة في المركز الرابع.

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