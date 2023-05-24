جماهير الهلال تُطالب برحيل صالح الشهري

انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو ضبط 700 رتبة وبدلة ونوط عسكري في محلات مخالفة بالرياض طائرات مسيرة تستهدف مدمرة حربية روسية بالبحر الأسود رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة روسيا والصين تتحديان الغرب مجددًا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية والد الزميل مجدي المقبل في ذمة الله الهلال الأكثر استحواذًا في الجولة الـ28 تسوقي اون لاين وحققي صفقات مميزة مع كود خصم نمشي 20% برشلونة يودع جوردي ألبا بعد 11 موسمًا
أبدت الجماهير الهلالية استياءها من مستوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري، وطالبت إدارة النادي برحيله بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.
ولعب الهلال ضد العدالة بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وخسر الزعيم بثنائية، ما أثار غضب الجماهير التي أبدت غضبها من أداء اللاعبين.
وانتقدت الجماهير لاعبي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونال صالح الشهري الهجوم الأكبر، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما طالبت باستبعاده من التشكيل ورحيله في الميركاتو الصيفي.
وكتب نقوشي: “صالح الشهري أخذ 4 سنوات فرصة بالهلال وغير مؤثر في غالبية المباريات نتمنى يروح إعارة.. مع وجود المهاجمين عبدالله رديف وتركي المطيري أفضل منه بكثير وهدافين!”.
وعلق صقر قائلًا: “الشهري شكرًا خلاص أكثر من كذا أوفر”، وكتب تركي: “الشهري وجوده وعدمه واحد في النادي”، وقال طارق: “أتمنى الموسم الجاي عبدالله الرديف يأخذ فرصته نفس الشهري”.
ونشر هامسون صورة لصالح الشهري وعبدالله الحمدان، وعلق قائلًا: “تبون الصدق والله إني فقدت الأمل فيهم وأشوف أن وجودهم معنا صار بدون فائدة”.
وتابع: “حاولت أدعمهم طول الموسم وكل ماجت فرصة وشاركوا قدموا أسوأ المستويات واستمروا بالخذلان., والله إني راضي أشوف عبدالله رديف ولا أشوفهم الموسم القادم والمفروض الإدارة تفكر بالتعاقد مع مهاجم محلي قبل كل شيء!”.