جماهير الهلال تُطالب برحيل صالح الشهري

أبدت الجماهير الهلالية استياءها من مستوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري، وطالبت إدارة النادي برحيله بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

خسارة الهلال ضد العدالة

ولعب الهلال ضد العدالة بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وخسر الزعيم بثنائية، ما أثار غضب الجماهير التي أبدت غضبها من أداء اللاعبين.

رحيل صالح الشهري

وانتقدت الجماهير لاعبي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونال صالح الشهري الهجوم الأكبر، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما طالبت باستبعاده من التشكيل ورحيله في الميركاتو الصيفي.

وكتب نقوشي: “صالح الشهري أخذ 4 سنوات فرصة بالهلال وغير مؤثر في غالبية المباريات نتمنى يروح إعارة.. مع وجود المهاجمين عبدالله رديف وتركي المطيري أفضل منه بكثير وهدافين!”.

وعلق صقر قائلًا: “الشهري شكرًا خلاص أكثر من كذا أوفر”، وكتب تركي: “الشهري وجوده وعدمه واحد في النادي”، وقال طارق: “أتمنى الموسم الجاي عبدالله الرديف يأخذ فرصته نفس الشهري”.

ونشر هامسون صورة لصالح الشهري وعبدالله الحمدان، وعلق قائلًا: “تبون الصدق والله إني فقدت الأمل فيهم وأشوف أن وجودهم معنا صار بدون فائدة”.

وتابع: “حاولت أدعمهم طول الموسم وكل ماجت فرصة وشاركوا قدموا أسوأ المستويات واستمروا بالخذلان., والله إني راضي أشوف عبدالله رديف ولا أشوفهم الموسم القادم والمفروض الإدارة تفكر بالتعاقد مع مهاجم محلي قبل كل شيء!”.