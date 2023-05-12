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لحضور نهائي كأس الملك

جماهير الهلال والوحدة تتوافد إلى ملعب الجوهرة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
جماهير الهلال والوحدة تتوافد إلى ملعب الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت جماهير ناديي الهلال والوحدة في التوافد إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك الذي يقام اليوم في تمام التاسعة مساءً.

ونقلت قناة “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر” لقطات من دخول الجماهير إلى بوابات ملعب الجوهرة المشعة للجلوس في مقاعدها وتمهيدًا لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جماهير الوحدة

مشوار الهلال والوحدة

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

جماهير الهلال

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.

جماهير الهلال

وكانت مباراة الهلال والوحدة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، قد شهدت التعادل بنتيجة 3/ 3 بين الفريقين حيث أُقيمت المباراة يوم 2 مارس الماضي، وسجل لـ الهلال كل من ميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لـ الوحدة كل من أوسكار دوارتي وأنسيلمو دي مورايس وسلطان السوادي.

جماهير الوحدة

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