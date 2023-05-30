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مواكبةً لحملة الحرب على المخدرات

جمعية أُلفة تفعل دورها للعناية بشؤون الأسر في حفر الباطن

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
جمعية أُلفة تفعل دورها للعناية بشؤون الأسر في حفر الباطن
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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أطلقت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفر الباطن برنامجًا نوعيًّا تثقيفيًّا وتوعويًّا، بعنوان “دور الأسرة في حماية أبنائها من خطر المخدرات” بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء على مستوى المملكة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.

وأوضح المدير التنفيذي نايف بن مرزوق الشريهي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتزويد أفرادها بالمهارات الحياتية للوقاية من خطر المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدربين المعرفة العلمية بأضرارها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات والمؤشرات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج.

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مهارات تربوية

كما يسلط البرنامج الضوء على مفهوم المهارات التربوية للتعامل مع الأبناء ومعرفة الأثر النفسي والاجتماعي، وطرق الحد من انتشار الجريمة.

ويركز البرنامج على مفهوم الوقاية ومعايير التوعية الصحيحة، ورفع حس المسؤولية التوعوية لدى الفرد والمجتمع.

وأضاف الشريهي، أن هذا البرنامج يأتي حرصًا من جمعية ألفة على تفعيل دورها ورسالتها للعناية بشؤون الأسرة بالمحافظة؛ وذلك مواكبة للحملة الوطنية المشتركة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحرب على المخدرات.

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