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المجتمع السعودي مبادر في تقديم العون والدعم

جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت جمعية مساعي الخيرية، ولله الحمد، أمس الأحد الموافق 7/5/2023م زكاة عيد الفطر على الأسر المستفيدة والذي يبلغ عددهم 388 مستفيدًا، بالتعاون مع جمعية البر بالرياض حيث يأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وإدخال الفرح والسرور عليهم في عيد الفطر، وذلك بناءً على خطط الجمعية التي اعتادت عليها قبيل العيد.

صور التعاون المجتمعي

وقالت المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة عائشة العيوني: إن المجتمع السعودي مبادر في تقديم العون والدعم، وما كسوة العيد إلا إحدى صور التعاون المجتمعي ولها انعكاسات إيجابية كبيرة.

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ونوهت “العيوني” إلى أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة والنشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني، مقدمةً شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.

 

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