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بعد عودة الفريق لدوري روشن

جمهور الأهلي يترقب صفقة فراس البريكان

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
جمهور الأهلي يترقب صفقة فراس البريكان
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم فراس البريكان الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الموسم الرياضي الحالي، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية، وفي مقدمتهم؛ الأهلي.

الأهلي يتفاوض

وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، دخلت في مفاوضات مع الفتح، من أجل التعاقد مع فراس البريكان، أملًا في تدعيم الفريق بصفقات مميزة بعد العودة لدوري روشن السعودي.

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ويُقدم البريكان صاحب الـ23 عامًا، مستوى مميزًا مع الفتح في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

نجم الفتح فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

فراس البريكان أهلاوي

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، وأبدت سعادتها باحتمالية انتقاله إلى الأهلي في الموسم الجديد، ليصبح اسم فراس البريكان ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال آخر: “بإذن الله العازف البريكان رابع صفقات الاهلي المحلية”، وكتب ويلبر الأهلي: “وافق المهاجم الدولي البريكان على عرض النادي الأهلي وتبقت موافقة ناديه وهذا الأمر لن يكون عائقاً بإذن الله”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

وكتب أحمد الحربي: “الأمور تغيرت.. تجربة البريكان، والفكرة القديمة عن الإعارة أو الانتقال من الاندية المنافسة إلى الأندية الأقل تنافسية”، وقال علي السلمي: “تمت.. المهاجم الدولي فراس البريكان أهلاوي رسميًا”.

وتابع حسن: “بدأت إدارة الأهلي بالتفاوض مع المهاجم الدولي فراس البريكان قبل قرار منع التسجيل، وانتهى الأمر بالموافقة ولكن الأمور توقفت بعد صدور قرار المنع، حينها دخل نادي الهلال على الخط للتفاوض مع اللاعب مُستغلاً غياب المفاوض الأهلاوي ولكن القطار عاد من بعيد”.

فراس البريكان
البريكان

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