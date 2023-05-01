جنوب إفريقيا محذرة بوتين: ابقَ بعيدًا وإلا سنعتقلك

وجهت جنوب إفريقيا، تحذيرًا شديدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دخول أراضي بلادها، لحضور اجتماع لرؤساء كتلة من 5 اقتصادات ناشئة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

ابقَ بعيدًا

وكشفت قناة العربية، في تقريرها، أن جنوب إفريقيا، قالت لبوتين: ابقَ بعيدًا، وإلا سنضطر إلى القبض عليك.

وأفادت صحيفة “تايمز” بأن المذكرة وضعت الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا في “موقف حرج من الحرب”، حيث إن جنوب إفريقيا رفضت دعم العقوبات ضد روسيا أو إدانة عدوانها أوكرانيا.

وأكدت “تايمز” أن السلطات في جنوب إفريقيا، ستطلب من بوتين عوضًا عن ذلك، حضور الاجتماع عن بُعد عبر مكالمة فيديو.