جهات حكومية تغرد بـ العنوان البريدي المختصر

غردت عدة جهات حكومية بالعنوان البريدي المختصر، الذي يتكون من 4 حروف و4 أرقام، ما يسهل الوصول بشكل أسرع وأدق.

ومن أبرز الجهات الحكومية التي غردت بعنوانها البريدي المختصر، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الهيئة العامة للنقل، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والبريد السعودي.

وقالت وزارة النقل عبر حسابها بموقع “تويتر” “RCRA7190 هذا عنواننا المختصر المكون من 4 حروف و 4 أرقام بس، وراح توصل لبابنا بالملّي”.

سهل الحفظ

وأكدت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، أن العنوان المختصر يتميز بأنه بسيط سهل الحفظ يحتوي على أربعة حروف وأربعة أرقام فقط، وهو كفيل بأن يجعل حياة المواطنين أسهل.

خرائط جوجل

كما لفت البريد إلى أن الحصول على العنوان المختصر أصبح متاحًا ويتم استخدامه في خرائط جوجل للوصول للعنوان بشكل أسرع.