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جهود مكثفة لتطهير المسجد النبوي لمواجهة الحشرات الموسمية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
جهود مكثفة لتطهير المسجد النبوي لمواجهة الحشرات الموسمية
المواطن - فريق التحرير

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بمختلف وكالاتها وإداراتها جهودها وأعمالها الفنية والميدانية على مدار الساعة في تطهير ونظافة المسجد النبوي وساحاته ومرافقه، بالتزامن مع موجة الجراد والجنادب الموسمية.

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وضاعفت وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية جهودها في المكافحة من خلال تكثيف برامج النظافة والتطهير والمعدات المستخدمة، وزيادة عدد كوادرها العمالة في المسجد النبوي، وبلغ عدد كوادرها أكثر من (1000) عامل واستخدام أكثر من (600) مكنسة كهربائية ويدوية مخصصة لجمع الحشرات وسرعة التخلص منها، بالإضافة لتوفير معدات مخصصة لشفط الحشرات والتخفيف من وسائل الرش لسلامة المصلين والزائرين، كما تكثف الوكالة برامجها الدورية في تطهير السجاد والساحات والأعمدة والمظلات والمرافق والمناهل للمحافظة على نظافة المسجد النبوي.

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وعملت الوكالة من خلال وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة على تخفيف نسبة الإضاءة المنبعثة من المسجد النبوي وساحاته خلال الليل لمنع تهافت الحشرات عليها بالإضافة لإبقاء المظلات في المسجد النبوي وساحاته مفتوحة.

الحشرات الموسمية

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على التنسيق والتكامل الدائم والمباشر مع الجهات ذات العلاقة في المدينة المنورة لرش الحشرات الموسمية والتخلص منها قبل وصولها لساحات المسجد النبوي؛ ليبقى المسجد النبوي بيئة آمنة مهيأة للمصلين والزائرين.

وتأتي هذه الجهود حرصًا من الوكالة على العناية الفائقة بالمسجد النبوي وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله-.

 

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