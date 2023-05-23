جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل رحلة حجاج باكستان

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استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.