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أنهت إجراءات دخولهم بيسر

جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن من إندونيسيا

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن من إندونيسيا
المواطن - واس

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استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية إندونيسيا، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

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وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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