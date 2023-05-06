جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إجراءات إحدى رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسك العُمرة بيسر وطمأنينة.

كوادر بشرية مؤهلة

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.