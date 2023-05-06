Icon

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات Icon انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها Icon أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! Icon وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان Icon دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً Icon لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسك العُمرة بيسر وطمأنينة

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إجراءات إحدى رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسك العُمرة بيسر وطمأنينة.

كوادر بشرية مؤهلة

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.

قد يهمّك أيضاً
الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية

الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية

موعد المباراة المقبلة لـ مان سيتي في الدوري الإنجليزي

موعد المباراة المقبلة لـ مان سيتي في الدوري الإنجليزي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية