جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب

تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لـ الشباب في شباك النصر وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا في بطولة دوري روشن.

واحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء لـ الليث نفذها جوانكا بنجاح في الدقيقة الـ25.