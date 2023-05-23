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في شباك النصر

جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لـ الشباب في شباك النصر وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا في بطولة دوري روشن.

واحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء لـ الليث نفذها جوانكا بنجاح في الدقيقة الـ25.

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