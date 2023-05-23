رون ديسانتيس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية بدعم إيلون ماسك جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من السعودية نصائح مهمة قبل تدشين متجر إلكتروني زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة مقطع فيديو يدين الشرطة البريطانية بحادث مقتل مراهقين الاتفاق بطلًا لـ دوري الرديف في نسخته الأولى العدالة يبتعد عن مناطق الهبوط بثنائية في الهلال الخارجية الأمريكية: لا نشجع أي هجمات داخل روسيا
تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لـ الشباب في شباك النصر وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا في بطولة دوري روشن.
واحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء لـ الليث نفذها جوانكا بنجاح في الدقيقة الـ25.
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د25' الهدف الأول لـ #الشباب عن طريق جوانكا
النصر 0 × 1 الشباب#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/CneDMPL8YB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023