جواهر الكويتية: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نشر شائعة وفاتي

نفت الفنانة الكويتية جواهر ما أشيع عن وفاتها في لندن، حيث تخضع للعلاج من مرض السرطان، متوعدة بمقاضاة من روّج الإشاعة.

تصريحات جواهر

وقالت جواهر عبر حساباتها الرسمية في إنستجرام وسناب: الحمد لله أنا بخير بفضل ربي ثم دعاء والديّ وكل من يحبني، وما حصل معي أنني تعرضت لهبوط حاد فقط بعد العملية البسيطة التي أجريتها (والحين صرت أفضل الحمد لله).

وتابعت الفنانة الكويتية: لكن ليش أختي يعزونها في الدوام، وعيالي يبكون، وأمي منهارة، شنو استفدتوا!، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي حسيبكم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا كريم.

وأردفت جواهر: الحمد لله أن الأعمار بيد رب العالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص نشر هذه الإشاعة.

واختتمت: لكن لماذا مثل هؤلاء البشر المعروفين الذين من المفترض أن يكونوا محط ثقة باعتبار أن حساباتهم موثقة ينشرون عني مثل هذه الأخبار؟ لم تراعوا فرق التوقيت بيني وبين أهلي حتى يصيبهم كل هذا الذعر والخوف والهلع (وايد مستانسين يعني، تدورون ترند يعني؟)!، لكن بإذن الله سوف آخذ حقي منكم بالقانون.