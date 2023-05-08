نهاية صادمة لفتاة وقعت ضحية مدمن يعمل سائق توصيل بحيرات صينية أصبحت أكثر زرقة وخضرة بالعقود الأخيرة جواهر الكويتية: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نشر شائعة وفاتي جعل زوجته تدمن بوضع المخدرات في الشاي! الاتحاد يعزز صدارته لدوري روشن برباعية ضد أبها فريق طبي سعودي في السودان غدًا ضمن أولى طلائع الجسر الجوي ضبط مواطن عرض حياة الآخرين للخطر بمركبته في الجوف واتساب قد يختفي من بريطانيا الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة توقعات بـ أمطار رعدية وبرد على شمال الرياض والشرقية غدًا
نفت الفنانة الكويتية جواهر ما أشيع عن وفاتها في لندن، حيث تخضع للعلاج من مرض السرطان، متوعدة بمقاضاة من روّج الإشاعة.
وقالت جواهر عبر حساباتها الرسمية في إنستجرام وسناب: الحمد لله أنا بخير بفضل ربي ثم دعاء والديّ وكل من يحبني، وما حصل معي أنني تعرضت لهبوط حاد فقط بعد العملية البسيطة التي أجريتها (والحين صرت أفضل الحمد لله).
وتابعت الفنانة الكويتية: لكن ليش أختي يعزونها في الدوام، وعيالي يبكون، وأمي منهارة، شنو استفدتوا!، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي حسيبكم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا كريم.
وأردفت جواهر: الحمد لله أن الأعمار بيد رب العالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص نشر هذه الإشاعة.
واختتمت: لكن لماذا مثل هؤلاء البشر المعروفين الذين من المفترض أن يكونوا محط ثقة باعتبار أن حساباتهم موثقة ينشرون عني مثل هذه الأخبار؟ لم تراعوا فرق التوقيت بيني وبين أهلي حتى يصيبهم كل هذا الذعر والخوف والهلع (وايد مستانسين يعني، تدورون ترند يعني؟)!، لكن بإذن الله سوف آخذ حقي منكم بالقانون.