جوجل يحتفل باستقلال الأردن

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احتفل محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين.
ووضع جوجل علم الأردن ونبذة تاريخية عن عيد الاستقلال وتاريخه، الذي صادف يوم 25 مايو 1946.
ووافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبدالله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى عام 1951.