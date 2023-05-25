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يصادف يوم 25 مايو 1946

جوجل يحتفل باستقلال الأردن

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
جوجل يحتفل باستقلال الأردن
المواطن - فريق التحرير

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احتفل محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين.

عيد الاستقلال

ووضع جوجل علم الأردن ونبذة تاريخية عن عيد الاستقلال وتاريخه، الذي صادف يوم 25 مايو 1946.

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ووافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبدالله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى عام 1951.

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