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لتسهيل عمليات الربط بين منظومات الشركات الناشئة

جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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شرع عشرون ممثلًا من كيانات القطاعين العام والخاص في المملكة بجولة في عدة مدن أمريكية؛ لتسهيل عمليات الربط بين منظومات الشركات الناشئة في الولايات المتحدة والمملكة، مع التركيز بشكل خاص على دعم النساء في قطاع التكنولوجيا.

وتضمنت الجولة المشاركة في برامج بارزة مثل برنامج الشركات التقنية الناشئة في قمة SelectUSA في واشنطن العاصمة، وبرنامج الشركات الناشئة في مدينة ديترويت، وبرنامج الشركات الناشئة في سان فرانسيسكو وسيليكون فالي، وحظيت هذه الجولة بدعم كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

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توسيع منظومة الشركات

وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية وشركة ميتا، فإن دعم المملكة لريادة الأعمال وقطاعات الأعمال المتنوعة يساهم في توسيع منظومة الشركات الناشئة.

وتشمل القطاعات الأسرع نموًّا في المملكة قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية خاصةً، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار بحلول عام 2025م.

وللبناء هذا الزخم، ساهمت الجولة في زيادة دعم تركيز المملكة على تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز القطاعات المستهدفة في رؤية السعودية 2030، مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم.

السوق السعودية

ومن شأن هذا التعاون مع الحكومة السعودية أن يساعد الشركات الأمريكية في دخول السوق السعودية وتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان من بين المشاركين في الجولة من الجانب السعودي السيدة توبا تريكلي، المستشار التنفيذي لمجموعة فقيه، والمستشار السابق لمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة هيا الشهراني، مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والسيدة إيمان عبد الشكور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Blossom Accelerator، والسيدة نوف الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة Plastus Biotech، وهذه الأسماء البارزة تبرهن على التزام المملكة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. ومن الجانب الأمريكي، كان من بين أبرز المشاركين السيدة ريجينا كامبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Build Institute، والسيدة كيلي كوزلوسكي، مدير العمليات في مركز TechTown Detroit، والسيدة كريستيان مالون، كبير مسؤولي البرامج في مركز TechTown Detroit، والسيد خوان كارلوس فيلتن، المدير التنفيذي لـ Innovation Lab Silicon Valley في مركز Plug & Play Tech.

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