جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية

وقفت وكيل وزارة التعليم د.عهود الفارس، على عدد من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ملتقية منسوبيها ومنسوباتها والطلبة، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها للمنطقة.

واطّلعت “الفارس” خلال زيارتها على البرامج والمبادرات التعليمية التي تشهدها منظومة التعليم في “عسير”، كما بحثت مع فِرق العمل سُبل تحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية 2030، ودور الإدارة في معالجة التحديات، والوصول إلى أفضل النتائج، والمساهمة في تجويد نواتج التعلّم.

وتناول اللقاء أبرز العوامل المساعدة على تهيئة البيئات التعليمية الجاذبة للمعلم والطالب، والاستثمار الأمثل للموارد، إلى جانب تعزيز العلاقة التكاملية مع الأسرة؛ لدعم التعليم.