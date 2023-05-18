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ليس بحاجة إليها مجددًا بعد المقاطعة

جوني ديب ينتقم من هوليوود في مهرجان كان

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
جوني ديب ينتقم من هوليوود في مهرجان كان
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عاد النجم الأمريكي جوني ديب إلى الأضواء مجددًا، بعدما تخلى منتجو هوليوود عنه في أزمته الأخيرة مع طليقته، وعاد بريق الشهرة مرة أخرى أثناء العرض الأول لفيلمه “جون دو باري” في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وذلك في أول أدواره الرئيسية منذ مثوله للمحاكمة في قضية تشهير جذبت الأنظار.

عودة قوية لجوني ديب

وسطع نجم الممثل العالمي جوني ديب في مهرجان كان السينمائي، حيث تم اختيار فيلمه في افتتاح الحدث السينمائي الأضخم في فرنسا، ويجسد فيلم “جون دو باري”، قصة الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، بينما تلعب فيه أيضًا دور دو باري محظية الملك الفرنسي التي تسلقت السلم الاجتماعي وأصبحت المفضلة لديه، والفيلم من إخراج مايوين لو بيسكو المعروفة باسم مايوين، بحسب بي بي سي.

وقال جوني ديب، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان كان السينمائي: لن أترك هذا الشيء يهزمني أبدًا”، في إشارة إلى معركته القانونية مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد وقضت بحصوله على تعويض بأكثر من 10 ملايين دولار، إلا أنه خسر معظم أدواره وظل بعيدًا عن الشاشات لفترة طويلة بسبب تخلي منتجي هوليوود عنه، بحسب deadline.

مقاطعة هوليوود

وألمح جوني ديب، خلال مؤتمر أمس الأربعاء عن فيلم ليلة افتتاح المهرجان جان دو باري، بشأن قضيته الشهيرة مع طليقته، قائلاً “عناوين الصحف كانت مجرد خيال مكتوب بشكل مخيف”، على حد قوله.

وعندما سُئل جوني ديب، عما إذا كان لا يزال يشعر بمقاطعة هوليوود، أجاب المرشح ثلاث مرات لجوائز الأوسكار ، “يجب ألا يكون لديك نبض لتشعر به في هذه المرحلة، إنها مجرد مزحة غريبة أو أنني كنت نائمًا لمدة 35 عامًا”..

انتقام جوني من هوليوود

وأضاف جوني: “بالطبع ، عندما يُطلب منك الرحيل من فيلم تقوم بتصويره، بسبب مجرد ادعاءات أطلقها خصمي، فإنك تشعر بالمقاطعة حقًا”.

وتابع: “لا أشعر بمقاطعة هوليوود لأنني لا أفكر في هوليوود. ليس لدي المزيد من الحاجة إلى هوليوود الآن”.

تمويل سعودي فرنسي

وسلط النقاد الضوء على جاذبية فيلم جوني ديب الجديد الذي حصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية ضمن ميزانية إجمالية تقدر بنحو 22.4 مليون دولار.

ويمثل الفيلم الناطق باللغة الفرنسية والذي لم يتحدد موعد إطلاقه بعد في أمريكا الشمالية، بداية عودة ديب نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي الذي ظهر في عدد قليل من الأفلام والتلفزيون منذ انتهاء محاكمته في يونيو تموز 2022.

ومنحت هيئة محلفين أمريكية ديب انتصارًا شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد وقضت بحصوله على تعويض بأكثر من 10 ملايين دولار.

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