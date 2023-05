جوني ديب ينتقم من هوليوود في مهرجان كان

عاد النجم الأمريكي جوني ديب إلى الأضواء مجددًا، بعدما تخلى منتجو هوليوود عنه في أزمته الأخيرة مع طليقته، وعاد بريق الشهرة مرة أخرى أثناء العرض الأول لفيلمه “جون دو باري” في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وذلك في أول أدواره الرئيسية منذ مثوله للمحاكمة في قضية تشهير جذبت الأنظار.

