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بعد رحيله عن فنربخشة

جيسوس يقترب من قيادة المنتخب السعودي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
جيسوس يقترب من قيادة المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، البرتغالي خورخي جيسوس، في طريقه لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عرض أمام جيسوس

ولفت الصحافي بشبكة CNN البرتغالية، برونو أندرادي، إلى أن جيسوس تلقى عرضًا مليونيًا لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشددًا على أنه سيُغادر منصبه في فنربخشة.

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جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

وأضاف برونو عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن رحيل جيسوس إلى السعودية، سيفتح الطريق أمام المدير الفني البرازيلي تيتي؛ الذي يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة فنربخشة، كما يحظى باهتمام الهلال وأولمبياكوس.

وارتبط اسم جيسوس صاحب الـ68 عامًا، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لتُشير التقارير إلى وجود مفاوضات مع الأخضر والهلال.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

رحيل رينارد عن الأخضر

وأعلن الاتحاد السعودي نهاية مارس الماضي، عن موافقته على استقالة المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، وتولى بعد ذلك تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وحقق المنتخب السعودي انطلاقة مميزة مع رينارد في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث خاض 18 مباراة، فاز 13 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر لقاء، ولعب 3 مباريات بالمونديال، فاز مرة وخسر مرتين.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدرب الفرنسي 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

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