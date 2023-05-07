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أسفر عن مقتل 12 شخصًا

حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة
المواطن - فريق التحرير

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وقع حادث اصطدام سيارات متعددة في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 31 آخرين، من بينهم ثلاث إصابات خطيرة، حسبما أفاد مسؤولون.

حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة

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اصطدام 9 سيارات وحافلتين

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن شاحنة عبرت إلى حارات متقابلة، بعد أن فقد سائق السيطرة على عجلة القيادة في ساعة متأخرة من مساء السبت واصطدمت بتسع سيارات وحافلتين صغيرتين.

وكان العديد من المركبات متوقفة على جانب الطريق بالقرب من محطة وقود حيث كان أصدقاء وأقارب يودعون الشباب الذين يغادرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

اندلاع حرائق

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة – أنطاكيا السريع، كما نشر الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف وثلاثة فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.

حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة

وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة (ديميرورين) إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع حوالي الساعة السابعة مساء.

ونقلت عن أحد شهود العيان قوله إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت، فيما أظهرت صور سيارات مشتعلة، بينما حاولت فرق الطوارئ إبعاد الناس عن الحريق.

يذكر أن هاطاي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررًا وسط 11 ولاية تركية تضررت من زلزال 6 فبراير الذي دمر أجزاء من تركيا وسوريا. ووفقًا للحكومة، توفي ما لا يقل عن 50783 شخصًا في تركيا.

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