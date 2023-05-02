حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل
أعلنت الشرطة في قطاع غزة، وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن أصابه أسد داخل حديقة للحيوان في خانيونس، حيث تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ثم وفاته، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
بدوره، كشف مصدر طبي لفرانس برس، أن الطفل المتوفى هو حمادة نضال اقطيط، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وقد نقل بعد إصابته إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إلا أنه فارق الحياة هناك.
ووقع الحادث في مدينة أصداء الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات، وقد أغلقتها الشرطة بعد وفاة الطفل.
يشار إلى أن الحديقة تضم أسدين داخل قفص حديدي، وعدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة. وقال شاهد عيان إن الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبؤة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى.