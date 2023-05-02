حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد

أعلنت الشرطة في قطاع غزة، وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن أصابه أسد داخل حديقة للحيوان في خانيونس، حيث تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ثم وفاته، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.

تفاصيل الحادث المروع

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

بدوره، كشف مصدر طبي لفرانس برس، أن الطفل المتوفى هو حمادة نضال اقطيط، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وقد نقل بعد إصابته إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إلا أنه فارق الحياة هناك.

إغلاق الحديقة

ووقع الحادث في مدينة أصداء الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات، وقد أغلقتها الشرطة بعد وفاة الطفل.

يشار إلى أن الحديقة تضم أسدين داخل قفص حديدي، وعدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة. وقال شاهد عيان إن الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبؤة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى.