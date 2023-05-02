Icon

حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد Icon وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون Icon طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا Icon بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول Icon بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية Icon وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا Icon عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة Icon خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تسلق السياج الحديدي فعض رأسه

حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة في قطاع غزة، وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن أصابه أسد داخل حديقة للحيوان في خانيونس، حيث تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ثم وفاته، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.

 

قد يهمّك أيضاً
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو

العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو

تفاصيل الحادث المروع

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

بدوره، كشف مصدر طبي لفرانس برس، أن الطفل المتوفى هو حمادة نضال اقطيط، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وقد نقل بعد إصابته إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إلا أنه فارق الحياة هناك.

إغلاق الحديقة

ووقع الحادث في مدينة أصداء الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات، وقد أغلقتها الشرطة بعد وفاة الطفل.

يشار إلى أن الحديقة تضم أسدين داخل قفص حديدي، وعدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة. وقال شاهد عيان إن الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبؤة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

وظائف
خدمات إسعافية للمصلين في المسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات إسعافية للمصلين في المسجد النبوي

السعودية اليوم
يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
السعودية اليوم

يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا...

السعودية اليوم
يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع مشرد
العالم

يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع...

العالم
المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك
السعودية اليوم

المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات...

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية
آخر الاخبار

مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية

آخر الاخبار
الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030
السعودية اليوم

الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو...

السعودية اليوم