حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو

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قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.
ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة برس ترست الهندية، ما حصل بـ الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة، مضيفة أنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك عقرب مسافر على الرحلة التابعة لها.
وعولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقًا دون مشاكل، وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ آسيان نيوز: عند الهبوط، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وتم علاجها وقدموا كل الدعم لها.
بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب، وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول المحدد في هذه الحالات.