Icon

4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء Icon حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه Icon مباشرة احتجاز مركبة في سيل في واد بسراة عبيدة Icon 800 مشجع لـ الهلال يصل إلى اليابان Icon لقطات من احتفال لاعبي نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي Icon موعد مباراة أوراوا ضد الهلال والقنوات الناقلة Icon حقنة هتلر للبرد تسبب الوفاة Icon القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف Icon تراشق كلامي يلغي زيارة وزير خارجية إيطاليا لفرنسا Icon مشوار موسيماني مع الأهلي حتى الصعود لـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب المستحقات المتأخرة

حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن النصر قد يدخل في أزمة بسبب حارس مرماه، الأرجنتيني أوجستين روسي.

وكان النصر قرر استبعاد الحارس الأرجنتيني عن خوض مباريات الفريق حتى نهاية الموسم بسبب تواضع مستواه الفني.

قد يهمّك أيضاً
رباعية لـ الريال ضد ألميريا

رباعية لـ الريال ضد ألميريا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا

أزمة حارس النصر

وقال الصحفي البرازيلي “جابرييل ريس”: إن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أعار روسي إلى العالمي في يناير الماضي مقابل 15 مليون دولار أمريكي، لكن الحارس الأرجنتيني لم يتلقَّ أيًّا من رواتبه منذ 4 أشهر.

أوجستين روسي حارس النصر

وأضاف ريس أن وكيل الحارس يخطط للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال لم يسدد النادي العاصمي الرواتب المستحقة للحارس أوجستين روسي.

يذكر أن أصفر الرياض كان تعاقد يوم 24 يناير الماضي مع الحارس أوجستين روسي لتعويض إصابة وغياب الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري روشن
الرياضة

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري...

الرياضة
سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية!
الرياضة

سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف...

الرياضة
مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن
السعودية اليوم

مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن

السعودية اليوم
نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين
السعودية اليوم

نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة...

السعودية اليوم
اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي
السعودية اليوم

اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي

السعودية اليوم
تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في النمو
السعودية اليوم

تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في...

السعودية اليوم
إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد
السعودية اليوم

إصدار نحو 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم