حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه

كشفت تقارير إعلامية أن النصر قد يدخل في أزمة بسبب حارس مرماه، الأرجنتيني أوجستين روسي.

وكان النصر قرر استبعاد الحارس الأرجنتيني عن خوض مباريات الفريق حتى نهاية الموسم بسبب تواضع مستواه الفني.

أزمة حارس النصر

وقال الصحفي البرازيلي “جابرييل ريس”: إن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أعار روسي إلى العالمي في يناير الماضي مقابل 15 مليون دولار أمريكي، لكن الحارس الأرجنتيني لم يتلقَّ أيًّا من رواتبه منذ 4 أشهر.

وأضاف ريس أن وكيل الحارس يخطط للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال لم يسدد النادي العاصمي الرواتب المستحقة للحارس أوجستين روسي.

يذكر أن أصفر الرياض كان تعاقد يوم 24 يناير الماضي مع الحارس أوجستين روسي لتعويض إصابة وغياب الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.