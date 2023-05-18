حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل

أكد الاستشاري الدكتور سعد المحرج، أنه تبقي 5 ساعات على انتهاء عملية التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة.

مرحلة حساسة

وأوضح المحرج في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن عملية فصل التوأم السيامي كانت مرحلة حساسة، ويتبقى من 4 لـ 5 ساعات على انتهاء العملية التي تتكون من عدة مراحل.

وأشار إلى أن حالة التوأم السيامي النيجيري حسنا وحسينة مطمئنة ومستقرة، مؤكدًا أن الفريق الطبي والفريق الجراحي يشعران بالارتياح بعد هذه المرحلة.

وانتهى منذ قليل، فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد عملية جراحية كبيرة.

8 مراحل

ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ويشارك في العملية 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وتستغرق عملية التوأم النيجيري حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.