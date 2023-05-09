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قرر حذف حسابات أشخاص ماتوا

حالة غضب بعد إعلان ماسك أكبر عملية تطهير لحسابات تويتر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
حالة غضب بعد إعلان ماسك أكبر عملية تطهير لحسابات تويتر
المواطن - فريق التحرير

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ساعدت حالة من القلق والتوتر مواقع التواصل الالجتماعي، عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، عن خطة لتطهير حسابات تويتر القديمة التي ليس لها أي نشاط منذ سنوات.

حسابات المتوفين

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تخلية أسماء المستخدمين القديمة، ولكن العديد من المستخدمين في الشبكة الاجتماعية عبّروا عن قلقهم من الخطوة، التي تتعلق بحسابات الأشخاص الذين ماتوا.

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وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تغريدته أمس الاثنين: “سنُطهِّر الحسابات التي لم يكن لها أي نشاط خلال السنوات العديدة الماضية، لذا من المحتمل أن تشهد انخفاضًا في عدد المتابعين”.

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مقابر رقمية

ولكن إعلان ماسك قُوبِل برد فعل عنيف، إذ قال مستخدمون إن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي هي مقابر رقمية فعالة، مشيرين إلى أن حذف حسابات أحبائهم هو “أشبه بإزالة شاهد القبر”.

وأجرى ماسك عددًا من التغييرات في “تويتر” منذ أن اشترى الشركة في 2022، ومن ذلك: البرنامج الجديد الخاص بعلامة التوثيق الزرقاء الذي يجبر المستخدمين على دفع مبلغ يبدأ من 8 دولارات أمريكية شهريًا مقابل التوثيق.

تطهير الحسابات

ويُعتقد أن الخطوة الجديدة من “تويتر” في تطهير الحسابات القديمة قد تصبّ أيضًا في صالح مساعي ماسك إلى زيادة إيرادات تويتر، خاصةً بعد أن أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في شهر يناير الماضي بأن تويتر تنظر في بيع أسماء المستخدمين لجني إيرادات جديدة.

ونقلت الصحيفة حينئذ عن مصادر مطلعة أن موظفي تويتر أجروا خلال شهر ديسمبر الماضي، على أقل تقدير، محادثات بشأن بيع بعض أسماء المستخدمين. وناقش المهندسون إدارة مزادات عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص المزايدة على أسماء المستخدمين. أما فيما يتعلق بأسماء المستخدمين الفريدة فقد تكون مربحة، إذ غالبًا ما يستحوذ عليها المستخدمون الأوائل لمنصات التواصل الاجتماعي، ويعرض بعض الأشخاص والعلامات التجارية دفع آلاف الدولارات مقابلها.

خطط إيلون ماسك

يُشار إلى أن ماسك كان قد غرّد في شهر ديسمبر 2022 أن “تويتر” ستبدأ قريبًا تخلية مساحة الاسم لزهاء 1.5 مليار حساب، مشيرًا إلى أن الحسابات غير النشطة ستُحذف كجزء من هذه العملية.

كما يُشار إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بالتزامن مع الإعلان عن أن شركة “تويتر” تدرس خطة جديدة لتوثيق الحسابات الخاصة بالشركات والمؤسسات لا تزيد رسومها الشهرية عن 1000 دولار أمريكي.

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