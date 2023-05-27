حالة مطرية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 10 مساء

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.