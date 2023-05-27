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مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

حالة مطرية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 10 مساء

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
حالة مطرية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 10 مساء
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .

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هطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

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