حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة اليوم الاثنين، بداية الحالة الممطرة السابعة عشرة.
وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر: إن هناك إجماعًا من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من المملكة، وبعض دول الخليج، ومتوقع إن شاء الله بداية الحالة الممطرة السابعة عشرة، اليوم الاثنين، على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، ثم العاصمة الرياض، ومحافظاتها خاصة نهاية هذا الأسبوع.
ولفت الحصيني إلى أن الحالة متوقع أن تمتد الى أجزاء من مناطق مكة والقصيم والشرقية وجنوب منطقة المدينة، وتشمل أجزاء من الإمارات وعُمان، واليمن.
وأوضح الباحث في الطقس أن الأمطار في معظمها من خفيفة لمتوسطة قد تكون غزيرة في أماكن متفرقة مع حبات برد، مشيرًا إلى أنه سيسبقها نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار.