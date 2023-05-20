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المركز الوطني للأرصاد يوجه بإجراء دراسة مناخية

حالة نادرة.. البرد يغطي أحياء خميس مشيط

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
حالة نادرة.. البرد يغطي أحياء خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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غطت أكوام من البرَد الكثيفة أحياء محافظة خميس مشيط، وفوق مرتفعات جبال السودة التابعة لمنطقة عسير، عقب هطول أمطار غزيرة أمس.

ووثقت مقاطع، تراكم البرد التي تحولت إلى أشبه بطبقات الثلوج على الطرقات، حتى خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تخطف الألباب.

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برد متراكم في خميس مشيط

في الوقت ذاته، تعطلت حركة سير المركبات في عدد من أحياء خميس مشيط نتيجة كميات البرد المتراكمة، مما دعا الجهات المختصة لقرع أجراس الطوارئ، والعمل على إزاحة ما خلفته موجة البرَد.

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من جهتها، كثفت بلدية خميس مشيط جهودها في مواجهة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت بكافة طاقتها على نزح وتصريف مياه الأمطار، وفتح إحدى الطرق التي تسببت كميات البرد الكبيرة في إغلاقها.

من جهته، وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقط البَرَد التي تعرضت لها الطائف يوم 28 رمضان، وخميس مشيط 29 شوال من هذا العام 1444هـ.

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