حالة نادرة.. البرد يغطي أحياء خميس مشيط

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غطت أكوام من البرَد الكثيفة أحياء محافظة خميس مشيط، وفوق مرتفعات جبال السودة التابعة لمنطقة عسير، عقب هطول أمطار غزيرة أمس.
ووثقت مقاطع، تراكم البرد التي تحولت إلى أشبه بطبقات الثلوج على الطرقات، حتى خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تخطف الألباب.
في الوقت ذاته، تعطلت حركة سير المركبات في عدد من أحياء خميس مشيط نتيجة كميات البرد المتراكمة، مما دعا الجهات المختصة لقرع أجراس الطوارئ، والعمل على إزاحة ما خلفته موجة البرَد.
من جهتها، كثفت بلدية خميس مشيط جهودها في مواجهة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت بكافة طاقتها على نزح وتصريف مياه الأمطار، وفتح إحدى الطرق التي تسببت كميات البرد الكبيرة في إغلاقها.
من جهته، وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقط البَرَد التي تعرضت لها الطائف يوم 28 رمضان، وخميس مشيط 29 شوال من هذا العام 1444هـ.
شاهد.. فيديو متداول لبرد كثيف وقع على #خميس_مشيط تسبب بإغلاق أحد الشوارع.. وبلدية المحافظة تستعمل المعدات الثقيلة لإزالته#السعودية pic.twitter.com/DCOKTgQDCm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 19, 2023