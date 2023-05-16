Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم نقلها إلى مستشفى النعيرية

حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نقلت طالبة إلى المستشفى في حالة خطرة بعد سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة ابتدائية في قرية العليا بالمنطقة الشرقية.

وبحسب الزميلة صحيفة اليوم فقد تم العثور على الطفلة ملقاة على الأرض وسط دمائها وهي في حالة إغماء.

قد يهمّك أيضاً
لجنة الأمن توصي البرهان بإعلان حالة الطوارئ

لجنة الأمن توصي البرهان بإعلان حالة الطوارئ

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

ونقلت اليوم عن والد الطالبة القول إنهم بحثوا عنها بعد خروج الطالبات من المدرسة، وتم العثور عليها من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية للمدرسة في حالة إغماء.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن

مشجعان لـ الهلال والوحدة يضربان أروع الأمثلة لدعم فرقهما

مشجعان لـ الهلال والوحدة يضربان أروع الأمثلة لدعم فرقهما

ولفت الأب إلى أنه تم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى قرية العليا العام، ومن ثم نقلها مباشرة إلى مستشفى النعيرية العام، وهي في “حالة حرجة” بحسب الصحيفة.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل كاملة حال ورودها من الجهات الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير