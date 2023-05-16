حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة

نقلت طالبة إلى المستشفى في حالة خطرة بعد سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة ابتدائية في قرية العليا بالمنطقة الشرقية.

وبحسب الزميلة صحيفة اليوم فقد تم العثور على الطفلة ملقاة على الأرض وسط دمائها وهي في حالة إغماء.

ونقلت اليوم عن والد الطالبة القول إنهم بحثوا عنها بعد خروج الطالبات من المدرسة، وتم العثور عليها من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية للمدرسة في حالة إغماء.

ولفت الأب إلى أنه تم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى قرية العليا العام، ومن ثم نقلها مباشرة إلى مستشفى النعيرية العام، وهي في “حالة حرجة” بحسب الصحيفة.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل كاملة حال ورودها من الجهات الرسمية.