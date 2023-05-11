حبيب الصغير في قبضة الشرطة الداغستانية بسبب التفحيط

ألقت الشرطة الداغستانية القبض على حسب الله ماجوميدوف الملقب بـ “حبيب الصغير” بتهمة التفحيط وتعطيل حركة المرور.

ووفقًا لمواقع إخبارية، فإن ماجوميدوف، الذي ظهر لأول مرة بفيديوهات انتشرت على تيك توك، تم القبض عليه مع رفاقه في داغستان بتهمة تعطيل حركة المرور والتفحيط، وذلك بعد أن انتشرت له مقاطع تظهر تجوله بالسيارة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “هسبريس” فإن المعلومات أشارت إلى أن قرار الشرطة جاء بسبب تورطه في تفحيط سيارات وإقامة سباقات شوارع.

طفل الـ 19 عامًا

ماجوميدوف من أشهر الوجوه المألوفة في عالم الفنون القتالية المختلطة، حيث حصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات على “تيك توك”وإنستغرام، وأصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

واشتهر الصغير في سن مبكرة وشارك في الأحداث التي ينظمها رجال الأعمال في مختلف البلدان، إلا أنه يعاني من نوع من القزامة، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا بالضبط، فهو من مواليد 2003، لكنه في الحقيقة يظهر وكأنه طفل صغير في الخامسة من العمر.

ويصنف مرض الصغير على أنه اضطراب وراثي يمنحه مظهراً طفولياً، بينما أكدت تقارير صحافية عديدة أنه يعاني من GHD، وهو نقص هرمون النمو.