Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
انتشرت له مقاطع تظهر تجوله بالسيارة مع رفاقه

حبيب الصغير في قبضة الشرطة الداغستانية بسبب التفحيط

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
حبيب الصغير في قبضة الشرطة الداغستانية بسبب التفحيط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الشرطة الداغستانية القبض على حسب الله ماجوميدوف الملقب بـ “حبيب الصغير” بتهمة التفحيط وتعطيل حركة المرور.

ووفقًا لمواقع إخبارية، فإن ماجوميدوف، الذي ظهر لأول مرة بفيديوهات انتشرت على تيك توك، تم القبض عليه مع رفاقه في داغستان بتهمة تعطيل حركة المرور والتفحيط، وذلك بعد أن انتشرت له مقاطع تظهر تجوله بالسيارة.

قد يهمّك أيضاً
رحيل بوسكيتس عن برشلونة يُقربه من دوري روشن

رحيل بوسكيتس عن برشلونة يُقربه من دوري روشن

كرة مباراة نهائي كأس الملك تحمل شعاري الهلال والوحدة

كرة مباراة نهائي كأس الملك تحمل شعاري الهلال والوحدة

وبحسب ما نقلته صحيفة “هسبريس” فإن المعلومات أشارت إلى أن قرار الشرطة جاء بسبب تورطه في تفحيط سيارات وإقامة سباقات شوارع.

قد يهمّك أيضاً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى الـ 10 ملايين ريال

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى الـ 10 ملايين ريال

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمطار بورتسودان

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمطار بورتسودان

طفل الـ 19 عامًا

ماجوميدوف من أشهر الوجوه المألوفة في عالم الفنون القتالية المختلطة، حيث حصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات على “تيك توك”وإنستغرام، وأصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

واشتهر الصغير في سن مبكرة وشارك في الأحداث التي ينظمها رجال الأعمال في مختلف البلدان، إلا أنه يعاني من نوع من القزامة، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا بالضبط، فهو من مواليد 2003، لكنه في الحقيقة يظهر وكأنه طفل صغير في الخامسة من العمر.

ويصنف مرض الصغير على أنه اضطراب وراثي يمنحه مظهراً طفولياً، بينما أكدت تقارير صحافية عديدة أنه يعاني من GHD، وهو نقص هرمون النمو.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم